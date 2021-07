Stadtwerke Ettlingen verkaufen mehr Strom, machen aber größeres Minus

Höhere Stromeinnahmen, weil mehr Menschen zu Hause waren, höhere Einbußen bei den Bädern, weil sie nur eingeschränkt geöffnet hatten. Das sind die Kernaussagen der Ettlinger Stadtwerke zum Corona-Jahr 2020. Unterm Strich standen Miese in Höhe von 500.000 Euro (Zum Vergleich: 2019 waren es 390.000 Euro Defizit).

Der Fehlbetrag, sagen Ex-Stadtwerkechef Eberhard Oehler und sein Nachfolger Jochen Fischer übereinstimmend, sei geringer ausgefallen als eigentlich befürchtet. Und der Aufsichtsratsvorsitzende Johannes Arnold ergänzt, dass ohne Corona fast eine schwarze Null erreicht worden wäre, da auch die Einkaufspolitik gestimmt habe. Weder Gas noch Strom solle einstweilen für die Kunden teurer werden.

Im heißen Sommer 2020 wurde mehr Wasser verbraucht, was sich in der Bilanz positiv auswirkte. So erhöhte sich der Trinkwasserabsatz um 60.000 Liter auf insgesamt knapp 2,2 Kubikmeter, der Umsatz stieg damit von 4,8 Millionen Euro auf 5,1 Millionen Euro. Beim Strom erzielten die Stadtwerke Umsatzerlöse von 28,1 Millionen Euro (2019: 27,2 Millionen Euro). Es wurden 174.500 Megawattstunden an die Kunden geliefert.