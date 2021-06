Blinde und Sehbehinderte begegnen im Straßenverkehr zusätzlichen Hürden. Wo finde ich eine barrierefreie Ampel? Wie sieht es an der Kreuzung aus? Mit einer App hilft eine Firma aus Ettlingen ihnen, sich besser zurechtzufinden.

Idee entstand am KIT

In 200 Metern kommt einen barrierefreie Ampel, nur anderthalb Meter entfernt steht eine Parkbank, schräg-links davon auf 10 Uhr befindet sich ein Café mit Außenterrasse: An solche Informationen kommen blinde oder sehbehinderte Menschen in der Regel nur, wenn sie einen Weg schon mehrfach gelaufen sind oder eine Begleitperson dabei haben.

Mit einer App will das Ettlinger Start-up „Routago“ sie ihnen leichter zugänglich machen und es ihnen ermöglichen, sich sicherer im öffentlichen Raum zu bewegen.

„Routage Assist“ heißt das Programm, an dem Informatiker und Forschende am Studienzentrum für Sehgeschädigte (SZS) des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) lange getüftelt haben und das seit Februar 2020 offiziell auf dem Markt ist.