„Mann der Vereine“

Steffen Neumeister hört nach 16 Jahren als Ortsvorsteher von Ettlingen-Schöllbronn auf

Ein Ortsvorsteher ohne Stimmrecht, das will Steffen Neumeister in Schöllbronn nicht mehr länger sein. Der Stadtbauchef macht dort Schluss, eine Nachfolgerin ist schon in Sicht.