Sternlesmarkt Ettlingen: Diese Varianten hat die Stadt im Sinn

Abgesagt werden soll er möglichst nicht, der Sternlesmarkt in der Ettlinger Altstadt. In Corona-Zeiten ist es schwierig, Bewirtung und Kunsthandwerk miteinander zu verbinden.

Ein paar haben im Vorfeld abgesagt, andere sind zögerlich, wie sie agieren sollen, wieder andere wollen auf jeden Fall dabei sein und hoffen, dass der Sternlesmarkt 2020 in Ettlingen planmäßig stattfindet. Gut fünf Wochen vor dessen offiziellem Start ist für Marktbeschicker und Budenbetreiber noch nicht klar, wie die Stadt Ettlingen entscheidet. Das Stadtmarketing mit Sabine Süß an der Spitze hat verschiedene Szenarien durchgespielt und unterschiedliche Varianten für einen Weihnachtsmarkt in Corona-Zeiten entwickelt.

Eine sieht vor, die Kunsthandwerkerstände vor dem Schloss aufzustellen in ausreichendem Abstand voneinander und Bewirtung im Schlosshof anzubieten, wo dann der Zugang beschränkt wäre. Für den Wochenmarkt mittwochs und samstags würde dies bedeuten, er kehrt zurück auf den Marktplatz und den Neuen Markt. Eine Alternative dazu wäre, Kunsthandwerk und Bewirtung komplett voneinander zu trennen.