So manches Gewand der Sternsinger braucht eine Aufhübschung

Sie sind wieder da: Die Sternsinger. Am Dreikönigstag ziehen sie Lieder singend von Haus zu Haus und bitten um Spenden für Kinder in Not. Schon die Kostümprobe ist spannend, wie ein Beispiel aus Ettlingen-Schöllbronn zeigt.

Strahlende Gesichter spiegeln die Begeisterung wider, die die Sternsinger bei der Anprobe ihrer Kostüme verspüren. Eifrig suchen die Jungen und Mädchen im Kleiderfundus der Kirchengemeinde Schöllbronn nach einem passenden Gewand.

Dabei geht es nicht nur um die richtige Größe, sondern auch darum, dass das Kostüm den Kindern gefällt. Nala ist happy, als sie ihr passendes Gewand gefunden hat. „Ich mache zum ersten Mal bei den Sternsingern mit und freue mich riesig. Auch meine Freundinnen sind dabei und wir laufen dann gemeinsam“, sagt die neunjährige Schülerin.

Mit Ausschreibungen in der Zeitung, Amtsblatt und in den Schulen suchte die Seelsorgeeinheit Ettlingen Land nach Freiwilligen für die Sternsingeraktion 2023 in Schöllbronn. Das 2023er Motto lautet: Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit.

Die Sternsinger wandern von Tür zu Tür, um zu singen und den Segen in die Häuser zu bringen, und dabei für Kinder und Jugendliche in Not zu sammeln. Bei der Aktion vom Kindermissionswerk „Die Stersinger“ und dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) kamen im vergangenen Jahr selbst unter Coronabedingungen bundesweit mehr als 38 Millionen Euro herein.

Resonanz nach Corona ist sehr gut

Vier Frauen aus Schöllbronn organisieren diese Aktion mit. „Die Resonanz der Kinder ist sehr gut gewesen. Wir hatten nach Corona Bedenken, dass es nicht genügend Anmeldungen geben würde. Das bestätigte sich glücklicherweise nicht. Es sind jetzt knapp 40 Kinder, die sich der Aktion anschließen“, erzählt Petra Wolfbeiß, die für die Gruppeneinteilung der Kinder zuständig ist.

Wenn möglich wird immer in Vierer-Gruppen - Caspar, Melchior, Balthasar und ein Sternträger - losmarschiert. Außerdem werden die Gruppen jeweils von einem Erwachsenen begleitet.

„Die Kinder schließen sich dann den Gruppen an, in denen auch ihre Freunde oder Geschwister mitlaufen. So fühlen sie sich gut aufgehoben und haben viel Spaß“, erzählt Sabine Schneider, die mit zu den Organisatoren gehört.

„Ich mache zum ersten Mal bei den Sternsingern mit. Meine Schwester, die schon länger dabei ist, hat mich darauf gebracht. Zudem singe ich sehr gerne“, erzählt strahlend die achtjährige Julia Schneider.

Der elfjährige Maximilian Pados, dessen Mutter ebenfalls zu den Ausrichtern der Sternsingeraktion gehört, freut sich schon auf die Süßigkeiten, die unter den Sternsingern verteilt werden. „Außerdem habe ich so eine Beschäftigung während den Ferien“ fügt er lachend hinzu.

Lieder werden selbst einstudiert

Die Kinder studieren selbst die Lieder ein, die sie dann am 6. Januar vor den Haustüren zum Besten geben.

Aus Vorsicht nach Corona werden die Sternsinger nur draußen singen und nicht in die Häuser kommen. „Wir wollen einfach auf Nummer sicher gehen und bitten dafür um Verständnis“, so Sabine Schneider.

Kostüme sind etwas in die Jahre gekommen

Sehr am Herzen liegt den Organisatoren auch der Kostümbestand. Denn dieser sei mittlerweile schon etwas in die Jahre gekommen und könne eine Aufhübschung vertragen.

„Mittlerweile müssen wir bei den Kostümen viel improvisieren. Wenn ein Knopf fehlt oder ein Gewand gekürzt werden muss legen meistens die Eltern Hand an. Vielleicht hat jemand Stoff übrig und möchte diesen spenden. Wir würden uns auch über fleißige Näher freuen, die für uns das ein oder andere Kostüm umnähen könnten“, wendet sich Sabine Schneider an die Schöllbronner Bürger.

Am Dreikönigstag geht es los

Am 6. Januar, dem Dreikönigstag, geht es nach zwei Jahren endlich wieder für die Sternsinger los. Gestartet wird um 10 Uhr von der St. Bonifatius Kirche. Dabei übernimmt jede der Sternsinger Gruppen ein bestimmtes Gebiet.

Gegen 18 Uhr kehren die Gruppen zum gemeinsamen Abschlussessen in den Pfarrsaal zurück. Der Gottesdienst zum Dreikönigsfest findet am 8. Januar um 11 Uhr in der St. Bonifatius Kirche statt.