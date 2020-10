Straßenbahnunfall bei Ettlingen Wasen: Eine Person schwer verletzt

Wie die Polizei Karlsruhe in einer Ad hoc-Meldung mitteilt, wurde bei dem Unfall eine Person schwer verletzt.

Am Montagmorgen ereignete sich gegen 11.20 Uhr ein Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto in Ettlingen auf Höhe der Haltestelle „Ettlingen Wasen“ im Kreuzungsbereich. Dies teilte die Karlsruher Polizei in einer ersten Meldung mit.

Laut aktuellen Informationen wurde bei dem Unfall eine Person schwer verletzt. Die Räumungsarbeiten dauern noch an.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann die Polizei noch keine Auskunft zum Unfallhergang machen. Auch die Ampelschaltung muss noch geprüft werden, so eine Sprecherin der Polizei.

Weitere Informationen folgen.

(Dieser Beitrag wird aktualisiert. Stand: 12.42 Uhr)