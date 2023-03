Guildo Horn und die Dorfcombo rocken den Ettlinger Buchtizgsee

Sonne, Strand, gute Laune – unter dieses Motto stellen Marcus Neumann und sein Sohn Yannic ein Event, das sich vom 7. bis 10. September erstmals am Ettlinger Badesee Buchtzig abspielen soll. Sie planen dort das Sunny Lake Festival, von dem sie hoffen, dass es sich etabliert.

Nachmittags richtet es sich an Familien mit Kindern und abends an Musikfans. Auf der Wiese am idyllischen Badesee wird eine zehn mal zwölf Meter große Bühne aufgebaut, die an drei Abenden Musikern und DJs gehören soll.

Altmeister des Schlagers und Rockband kommen

Am Montag lüfteten die Macher das Geheimnis, wen sie für das Open Air gewinnen konnten: Es sind dies der Altmeister des Schlagers, Guildo Horn (Freitag, 8. September) und die nicht nur in der Region bekannte Dorfcombo am Samstag, 9. September. Der erste Abend des Festivals gehört zwei DJs , die der jungen Generation einheizen sollen.

Wir haben für jeden Geschmack etwas dabei. Marcus Neumann, Organisator

Marcus Neumann, hauptberuflich Betreiber des Ettlinger Kinos „Kulisse“, sagt: „Wir haben für jeden Geschmack etwas dabei, von elektronischer Musik über Schlager bis zum Rock.“ An den Nachmittagen gebe es Hintergrundmusik am See, außerdem seien kleine lokale Acts geplant.

Food Trucks stehen bereit, an denen man sich versorgen kann. Der Badebetrieb sei etwas eingeschränkt möglich. Daniel Daul, Chef der Ettlinger Bäderverwaltung, erklärt dazu: Am Donnerstag sei um 15 Uhr Schluss, weil um 17 Uhr die DJs starten, am Freitag um 16 Uhr. Ab 18 Uhr gehört die Bühne dem Eurovision Song Contest-Teilnehmer von 1998, Guildo Horn, beziehungsweise der Dorfcombo. Ende soll am ersten Abend um 22 Uhr sein, am Freitag und Samstag um 23 Uhr.

Stadtwerke sind einer der Hauptsponsoren

Die Stadtwerke Ettlingen, zuständig für die Bäder, unterstützen das Sunny Lake Festival laut Geschäftsführer Steffen Neumeister „sehr gerne“. Sowohl mit einem finanziellen Beitrag als auch mit logistischen Leistungen. Der Aufbau erfolge ab Montag, 4. September. Weitere Sponsoren sind unter anderem die Volksbank Ettlingen, die Brauerei Hoepfner, außerdem das städtische Kulturamt, eine Bruchsaler Konzertagentur und Licht-und Tonexperten aus Baden-Baden.

Arnold erinnert an Joe Cocker und Rod Stewart in Ettlingen

Ettlingens Oberbürgermeister Johannes Arnold (Freie Wähler) freut sich auf das mehrtägige Ereignis zum Ende der Sommerferien und in der letzten Badewoche am See. Er erinnert an alte Zeiten in Ettlingen, als der inzwischen gestorbene Joe Cocker und Rock-und Popsänger Rod Stewart das Baggerloch füllten.

Die Anwohner, etwa in Oberweier und in Ettlingenweier, würden informiert, „dass es ein paar Abende etwas lauter wird“. Er hoffe, so Arnold weiter, auf deren Verständnis, zumal das Festival nicht bis spät in die Nacht dauere. Vater und Sohn Neumann versprechen ein Sicherheitskonzept, das die An- und Abfahrt regele. Security werde präsent sein und dafür sorgen, dass am See nichts passiere.

Parkplätze stehen sowohl direkt am Eingang zum Gelände zur Verfügung als auch auf angrenzenden Wiesenflächen. „Wir hoffen, dass viele Besucher den ÖPNV nutzen“, erklärt Marcus Neumann. Man stehe mit der AVG im Kontakt und denke noch über einen Shuttle-Service nach.

Etat für Sunny Lake Festival bei 150.000 Euro

Finanzieren soll sich das Sunny Lake Festival, zu dem täglich 1.000 Gäste willkommen sind, über Eintrittsgelder, Getränkeverkauf und Sponsoring. Allein von den Unterstützern kommen 50.000 Euro, so Neumann. Den Gesamtetat beziffert er auf 150.000 Euro. 20 Euro fürs Abendevent seien ein moderater Preis, mit dem „wir sicher ein breites Publikum ansprechen“.

Auf dem Gelände sei nur Mehrweg erlaubt; das Pfand für Mehrwegbehältnisse, die nicht zurückgegeben, sondern in Boxen zurückgelassen werden, gehe als Spende an örtliche Vereine, kündigt Yannic Neumann an. Ihm ist es wichtig „Verschmutzungen durch Plastikmüll zu verhindern“.

Am Sonntag, 10. September, ist am See zwar um 20 Uhr Schluss, tagsüber findet aber noch der erste Triathlon der Ettlinger Spiel-und Sportvereinigung (SSV) statt. Sie kann die große Bühne dann für ihre Siegerehrung nutzen.