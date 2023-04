SWE-Halbmarathon in Ettlingen: Online-Anmeldung ab sofort möglich

Es ist das Laufevent in Ettlingen: Am Samstag, 5. August, fällt der Startschuss für den inzwischen 14. SWE-Halbmarathon. Ab sofort können sich Läufer und Walker für die Sportveranstaltung online anmelden, teilte die Ettlinger Stadtverwaltung mit.

Start ist im Horbachpark – für Walker um 16 Uhr, für Läufer um 17 Uhr. Von dort führt die Strecke mit knackigen Anstiegen durch den Wald Richtung Spessart, Schöllbronn und Schluttenbach, gefolgt von besten Aussichten auf die Rheinebene.

Über schattige Waldwege geht’s anschließend wieder zurück zum Startpunkt des Laufs, den Horbachpark. Unterwegs gibt es Versorgungsstände, an denen sich die Läufer mit kalten Getränken und Obst versorgen können.

Lauftreff Ettlingen bietet zwei Vorbereitungsläufe

Hauptsponsor und daher auch Namensgeber des Laufs sind die Stadtwerke Ettlingen (SWE). Zahlreiche ehrenamtliche Helfer sorgen dafür, dass die Teilnehmer rund um die Strecke vor und nach dem Lauf versorgt werden und dass von der Startnummernausgabe bis zur Streckenführung alles reibungslos verläuft.

Wer die Strecke testen will, kann an den beiden kostenlosen Vorbereitungsläufen teilnehmen, die der Lauftreff Ettlingen organisiert. Termine sind am 2. und am 23. Juli (jeweils sonntags).

Start ist jeweils 9 Uhr am Horbachpark-Pavillon. Von dort laufen die Teilnehmer in von erfahrenen Läuferinnen und Läufern angeführten Gruppen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten die Strecke ab.

Bis zu 700 Läufer können teilnehmen

Die Startgebühr für den Halbmarathon am 5. August liegt bei 18 Euro, für Nachmeldungen werden vier Euro mehr fällig. Anmeldeschluss ist am 31. Juli.

Nachmeldungen sind am Veranstaltungswochenende möglich, wenn bis dahin die maximale Teilnehmerzahl von 700 noch nicht erreicht wurde: Freitag von 17 bis 20 Uhr und Samstag von 13 bis 17 Uhr.

Weitere Infos und Anmeldung unter www.ssv-ettlingen.de