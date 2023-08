Täglich besuchen 110 Sieben- bis elfjährige das Ettlinger Kinderdorf

Drei Wochen lang dürfen Ettlinger Jungen und Mädchen im Kinderdorf des Jugendzentrums Specht in Ettlingen ihren Dorfalltag gestalten. Dort gibt es alles, was zu einem richtigen Dorf gehört.

Im Kinderdorf „Spechthausen“ gibt es alles, was zu einem richtigen Dorf gehört: eine Verwaltung, ein Arbeitsamt, eine Bäckerei, Elektriker, Künstlerinnen, einen Beautysalon und sogar ein Theater.

Drei Wochen lang dürfen sechs- bis elfjährige Jungen und Mädchen im Kinderdorf des Jugendzentrums Specht ihren Dorfalltag gestalten. Aufgebaut sind die Büros und Werkstätten, aber auch die Wohngemeinschaften, in die sich die Bewohner zum Essen zurückziehen, im Eichendorff-Gymnasium.

„Los geht jeder Tag mit dem gemeinsamen Frühstück in den jeweiligen Wohnräumen“, erzählt Monika Firnkes, Erzieherin im Jugendzentrum, die, zusammen mit dem Erzieher Marcel Derer und der Praktikantin Lauren Hetterle, das Kinderdorf organisiert hat. Rund 20 Helferinnen und Helfer stehen ihnen zur Seite, um die 110 Kinder, die pro Tag nach „Spechthausen“ kommen, zu betreuen.

Nach dem Frühstück geht’s zur Bürgerversammlung, wo jede der fünf Gruppen ihren Vertreter für den Dorfrat wählt. Alexia, Luca, Jonas, Jannis und Tom legen an diesem Tag, gemeinsam mit Bürgermeisterin Julie fest, wie das Dorffest gestaltet werden soll.

Jeden Tag einen neuen Beruf austesten

„Wir gehen zu jeder Gruppe und fragen, welche Wünsche sie haben“, erzählt die Bürgermeisterin, die an ihrem Sakko, dem Hut und der goldenen Krawatte zu erkennen ist. „Wir wollen, dass jeder Beruf einen Beitrag zum Fest leistet“, meint sie. So soll etwa die Theatergruppe ein kleines Stück aufführen.

Während der Dorfrat tagt, machen sich die anderen Kinder auf den Weg ins Arbeitsamt. Ausgestattet mit „Personalausweis“ und „Arbeitszeitkarte“ lassen sie sich dort beraten. Beraterin Paula erklärt ihrer Kundin Lina gerade, was sie als Elektrikerin zu tun hat. Genau für diesen Beruf entscheidet sie sich. „Die Kinder dürfen jeden Tag neue Berufe auswählen“, sagt Marcel Derer.

Es kommen aber auch immer wieder Experten von außerhalb in das Kinderdorf und erklären ihre jeweiligen Berufe. Marcel Derer

Erzieher

Wer sich für die Arbeit in der Bibliothek entscheidet, macht mit Lauren Hetterle einen Ausflug in die Ettlinger Stadtbibliothek. „Es kommen aber auch immer wieder Experten von außerhalb in das Kinderdorf und erklären ihre jeweiligen Berufe“, meint Derer.

An diesem Tag sind Vertreter der Stadtwerke und der Polizei vor Ort. Die einen bauen Solarwindräder mit den Kindern, die anderen zeigen den Dorfbewohnern das Polizeiauto und beantworten Fragen rund um den Polizeiberuf.

Kinder können in Ettlingen Geld verdienen und investieren

Wer nicht arbeiten möchte, darf sich arbeitslos melden: Dafür stehen 30 Plätze zur Verfügung. „Diese Kinder können dann im Hof spielen“, sagt Derer. Bürgermeisterin Julie hat sich dafür eingesetzt, dass auch sie etwas Geld bekommen. Wer arbeitet, erhält fünf Albtaler pro Stunde, Arbeitslose bekommen einen Taler.

Das verdiente Geld können sie anschließend investieren, etwa im Künstleratelier: Künstler Ingo Prechelt und Künstlerin Severine Lehnhardt zeigen den Kindern, wie man Steinskulpturen baut oder wie man Steine künstlerisch bemalt. Außerdem werden bunte Bilderrahmen gestaltet, aber auch Windlichter.

Sie können frei wählen, was sie machen wollen, und sind nie in einer festen Gruppe. Monika Firnkes

Erzieherin

Auch die Schönheit darf natürlich nicht zu kurz kommen: Vivienne bekommt im Beautysalon eine pflegende Maske aus Quark und Honig, während sich Mirei, Emilia, Lena und Elena gegenseitig frisieren.

„Die Kinder haben alle richtig Spaß hier“, versichert Monika Firnkes. „Sie können frei wählen, was sie machen wollen, und sind nie in einer festen Gruppe“, erklärt sie. „Das bedeutet zwar mehr Planungsaufwand für uns, dieser Aufwand lohnt sich jedoch.“