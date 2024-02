Unbekannte haben am Samstagabend in ein Wohnhaus in Ettlingen-Oberweier eingebrochen. Sie entwendeten Bargeld.

Unbekannte haben am Samstagabend in ein Wohnhaus in der Fleckensteinstraße in Ettlingen-Oberweier eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Einbrecher zwischen 18.15 Uhr und 20.35 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Erdgeschoss des Hauses.

Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertgegenständen und entwendete mehrere hundert Euro Bargeld.

Zeugen beobachteten Täter

Zeugen beobachteten, wie eine dunkel gekleidete Person offenbar vor dem Wohnhaus wartete, während eine zweite Person mit heller Hose das Haus verließ. Anschließend liefen den beiden Verdächtigen auf der Fleckensteinstraße davon.