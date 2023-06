Mehr Freiheit und Lebensqualität nach Transplantation

Ich halte den Tag für sehr wichtig, weil er ein wichtiges Thema ins Bewusstsein und in die Öffentlichkeit rückt. Es gibt zu wenig Menschen bei uns, die bereit sind zur Organspende. In Spanien beispielsweise sind es 75 Prozent. Ich bedauere es sehr, dass wir in Deutschland nicht zur Widerspruchslösung gekommen sind, die besagt, dass eine fehlende Organspende-Erklärung als Zustimmung gewertet wird. Es warten so viele Menschen auf eine Transplantation, für sie wäre die Widerspruchslösung eine große Hoffnung gewesen. Jetzt gilt leider weiter die Zustimmungslösung.