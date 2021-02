Susanne Garcia

Rheinstetten/Ettlingen. Im Tattoo-Studio „Zum Stecher“ steht die Tätowier-Maschine still. Wie bei allen körpernahen Dienstleistungen sind auch diejenigen, die ihren Kunden kunstvolle Gemälde und Schriftzüge für die Ewigkeit unter die Haut malen, derzeit zum Nichtstun verdammt - zumindest in Bezug aufs Tätowieren. Sascha Viscioni ist seit rund acht Jahren Inhaber des Tattoo-Studios „Zum Stecher“ in Ettlingen. Es lief gut bis zum ersten Lockdown im Frühjahr 2020. Dann musste er zumachen, alle Termine verlegen. „Ich hatte über die Jahre natürlich schon etwas zurückgelegt“, sagt er. „Zum Glück habe ich nur einen sehr kleinen Laden und keine Angestellten. Aber das Ersparte geht natürlich trotzdem weg, auch mit Soforthilfe. Und so langsam geht es wirklich an die Substanz.“

Die Zeit vertreibt er sich momentan als Hausmann, während seine Frau arbeitet. Er kümmert sich um seinen alleinstehenden Vater und bastelt an neuen Motiven. Mehr gehe eben nicht momentan.

Die Soforthilfen hat er allesamt über den Steuerberater beantragt. Dadurch konnte er sich bisher über Wasser halten. „Trotzdem: Wenn es noch den ganzen März über so weitergeht, dann wird’s schwierig.“ Natürlich sei er auch der Meinung, man müsse jetzt nicht sofort alles aufmachen. „Das hilft auch keinem, wenn es dann wieder losgeht mit dem Wechsel von auf, zu, auf, zu. Und ich gönne auch jedem Friseur, dass er ab März wieder arbeiten darf.“ Trotzdem sieht er ein Ungleichgewicht: „Im Vergleich zu einem Friseur habe ich viel weniger Kundenkontakt über den Tag verteilt. Ich habe maximal zwei Kunden an einem Tag - und hohe Hygienestandards hatten Tattoo-Studios ohnehin schon vor Corona.“

Viscioni hat zwar keine Sorge, dass die Kunden nach Ende des Lockdowns ausbleiben könnten. Trotzdem: Wenn im „Zum Stecher“ nicht bald wieder tätowiert werden darf, dann sieht es düster aus. „Ich vermute, dass es einige Studios nach dem Lockdown nicht mehr geben wird. Wer Fixkosten durch Miete und eventuell auch noch durch Angestellte hat, der kommt jetzt an seine Grenzen.“

So wie beispielsweise Fabian Rastetter. Den ersten Antrag auf die Corona-Soforthilfe während des ersten Lockdowns hat der Inhaber des Tattoo-Studios „Royal Ink“ in Rheinstetten noch selbst gestellt. Der gelernte Sanitär- und Heizungsinstallateur betreibt seit Juni 2019 ein eigenes Studio - anfangs noch teilselbstständig, seit Anfang 2020 ist er komplett selbstständig. Alles war penibel geplant. „Meine Gast-Tätowierer und ich hatten schnell einen festen Kundenstamm. Wir hatten mit jedem Monat immer mehr zu tun.“ Dann kam der Lockdown, Rastetter musste Soforthilfe beantragen, um seine Kosten zu decken. „Gerade einmal zehn Sekunden hat es gedauert, dann war klar: Soforthilfe bewilligt.“, sagt Rastetter und lächelt. „Klingt gut, ging ja ziemlich flott. Heißt aber auch: Da sitzt niemand dahinter, der die Umstände prüft.“

Mit „die Umstände prüfen“ meint Rastetter, dass Unternehmen, die erst kurz vor der Coronakrise gegründet wurden, jetzt im zweiten Lockdown trotz Soforthilfe im sprichwörtlichen Regen stehen. Denn die Höhe des bewilligten Betrags bezieht sich jeweils auf einen bestimmten Referenzzeitraum des Vorjahres. Schlecht für diejenigen, die in diesem Zeitraum aufgrund der Neugründung noch keine entsprechend hohen Einnahmen vorzuweisen haben. „Ich habe gerade die zweite Soforthilfe für November und Dezember 2020 ausbezahlt bekommen. Zusammengerechnet 600 Euro. Das reicht nicht einmal für meine Krankenkassenbeiträge. Denn als Referenzzeitraum wurden die Sommermonate herangezogen. Dabei wurden dann die Umsätze dieser Monate aus den Jahren 2020 und 2019 miteinander verglichen. Wenn die Einnahmen dieses Zeitraumes im Jahr 2020 höher waren als im Jahr 2019, dann hat man keinen Anspruch auf die Soforthilfe.“ Ein Witz, findet Rastetter. „Es ist doch klar - während des Sommers 2020 hat jeder Selbstständige so viel gearbeitet, wie es nur möglich war. Um die Verluste aus dem ersten Lockdown auszugleichen. Da haben die meisten geschuftet wie die Brunnenputzer. Und dann dadurch natürlich etwas mehr verdient als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Wir haben gebuckelt wie verrückt. Weil ja sämtliche Termine verschoben und abgearbeitet werden mussten.“

Auch mit dem Verkauf von Gutscheinen kann der Tätowierer sich nicht behelfen. „Dann wäre ich ab einem bestimmten Betrag nicht mehr berechtigt, Soforthilfe zu beantragen.“ Auch so eine verrückte Sache - findet Rastetter. „Denn ich verkaufe Gutscheine, darf aber ja das Geld noch nicht antasten. Denn ich habe die Leistung dafür noch nicht erbracht. Erst, wenn ich die Leistung erbracht habe, gehört das Geld wirklich mir. Ich muss es also zur Seite legen. Denn im Zweifel könnten die Kunden sich aus bestimmten Gründen das Geld wieder ausbezahlen lassen. Aber vor dem Finanzamt ist durch den Gutscheinverkauf Geld in meine Kasse geflossen - also zählt das als Umsatz während der Schließung, der mich dann von der Soforthilfe ausschließt.“ Dabei müsse, sobald er wieder arbeiten dürfe, diese Arbeit ja erst noch gemacht werden. „In dieser Zeit kann ich keine weiteren Umsätze machen.“

Rastetters Altersvorsorge ist inzwischen weg. „Ich stehe wieder komplett am Anfang. Wie ein 16-Jähriger, der gerade seinen Schulabschluss gemacht hat. Für einen Dreißigjährigen wie mich ist das nicht eben das beste Gefühl.“ Auch die Übernahme von 40 bis 90 Prozent der Fixkosten bei der nächsten Soforthilfe hilft jetzt nicht mehr weiter. „Selbst im besten Fall zahlt man noch drauf - und dann hat man noch nichts gegessen.“

Die Argumentation, dass Friseure auch wegen der zunehmenden Schwarzarbeit bald öffnen dürfen, ist seiner Meinung nach eins zu eins auf Tätowierer übertragbar. „Ein seriöses Tattoo-Studio wird niemals schwarz tätowieren. Das riskiert keiner, damit würde man sich seine Existenz nur kaputt machen. Aber glauben Sie doch nicht, dass im Lockdown nicht tätowiert wird. Da boomt die Schwarzarbeit geradezu.“ Auch, wenn Tattoos nicht direkt mit Haarschnitten vergleichbar seien: „Viele verarbeiten mit einem Tattoo schwierige Lebensereignisse. Das ist für manche ein wichtiger Beitrag zur Psychohygiene. Und Psychohygiene ist doch gerade momentan wichtiger denn je.“