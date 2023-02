100 Tennisspielerinnen und -spieler aus Deutschland werden ab diesem Mittwoch wieder in den Ettlinger Sportpark strömen: Die 41. Auflage des Rudolf-Speck-Turniers geht dort an fünf Tagen über die Bühne.

Rund 100 Tennisspielerinnen und -spieler aus ganz Deutschland werden ab diesem Mittwoch wieder in die Halle des Ski-Clubs Ettlingen im Sportpark Baggerloch strömen: Die 41. Auflage des mit 4.000 Euro dotierten Rudolf-Speck-Turniers geht dort an fünf Tagen über die Bühne. An diesem Mittwoch startet die Veranstaltung um 14 Uhr mit den Qualifikationsspielen der Frauen.

Turnierleiter Björn Basler freut sich auf einen hochkarätigen Wettbewerb: 38 Frauen und 58 Männer hätten sich angemeldet, besonders bei den Frauen habe man „ein sehr starkes Feld“.

Einige von Deutschlands besten Tennis-Spielerinnen kommen nach Ettlingen

Einige der Spielerinnen seien in der deutschen Rangliste unter den „Top 200“, darunter Steffi Bachofer (deutsche Rangliste Platz 35), die bereits im vergangenen Jahr im Finale des Rudolf-Speck-Turniers gespielt habe.

Die Tennisabteilung des Ski-Clubs Ettlingen schickt laut Basler auch zwei Spielerinnen der ersten Damenmannschaft und drei Spieler der ersten Herrenmannschaft ins Rennen.

Nach den Qualifikationen geht das Turnier am Freitag in die erste Runde auf dem 32er-Hauptfeld. Am Samstag sind Achtel- und Viertelfinalspiele und am Sonntag entscheidet sich, wer die Gewinner des Turniers sind.

Das Rudolf-Speck-Turnier gilt als Tennisturnier der fünfthöchsten Kategorie in Deutschland. Die Teilnehmer können nicht nur Preisgelder in Höhe von 100 bis 800 Euro sammeln, sondern auch Punkte für die Rangliste.

Er rechne mit vielen Zuschauern, besonders am Sonntag, sagt Basler. Das Turnier in den Faschingsferien sei ein Anziehungspunkt für Tennisfans aus Ettlingen und der Umgebung. Auf die zwei Zuschauertribünen passten rund 200 Menschen. Für Bewirtung mit Kuchen sorgen die Vereinsmitglieder, außerdem ist die „Schnitzelburg“ im ersten Stock des Ski-Clubs an den Turniertagen ab Mittag geöffnet.

Turnierplan Mittwoch ab 14 Uhr und Donnerstag ab 9 Uhr: Qualifikationsspiele, Freitag: erste Turnierrunde, Samstag: ab 9 Uhr Achtel- und Viertelfinalspiele. Sonntag: vormittags Halbfinale, nachmittags ab 14 Uhr (Frauen) und 16 Uhr (Männer): Finale. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.