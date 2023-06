Theaterfest Ettlingen soll Lust auf mehr Schlossfestspiele machen

Gerade erfolgreich in die Saison gestartet sind mit der Elektropopshow „Blackbird“ die Ettlinger Schlossfestspiele. Jetzt soll das Theaterfest Lust auf mehr machen.

In die Vollen gehen die Ettlinger Schlossfestspiele am Samstag: Sie präsentieren sich und ihr Programm dann beim Theaterfest vor dem Schloss, im Schlosshof und in Räumen des Schlosses. Für jeden soll etwas dabei sein, alle Altersgruppen sollen angesprochen werden.

Start ist um 11 Uhr, wenn Intendantin Solvejg Bauer zusammen mit Patrick Ertel von den Freunden der Schlossfestspiele auf der Bühne vor dem Schlossportal die Gäste begrüßen. Sodann geht es Schlag auf Schlag: Aus nahezu allen Produktionen der gerade gestarteten Spielzeit werden Szenen oder kurze Ausschnitte gezeigt, berichtet Uta Buchheister aus dem Künstlerischen Betriebsbüro.

So gibt es gegen 11.15 Uhr einen Appetitanreger für das queere Musical „Soho Cinderella“, das Regisseur Christian Stadlhofer inszeniert, und das am 29. Juni als deutsche Erstaufführung Premiere feiert. Gegen 14.45 Uhr ist ein Talk von Stadlhofer, der Intendantin und Regisseurin Mirijam Kälberer auf der Bühne geplant.

Letztgenannte hat das Kinderstück „Momo“ (Premiere am Sonntag) einstudiert, während Solvejg Bauer für die romantische Oper „Der Freischütz“ Verantwortung trägt. Für Lounge-Musik sorgt auf der Bühne Stefan Ahrens am Piano.

Öffentliche Probe für „Der Freischütz“ im Ettlinger Schlosshof

Eine öffentliche Probe dafür erlebt man ab 13 Uhr im Schlosshof. Mit dabei sind sowohl das Orchester als auch der Bürgerchor. Gegen 16.15 Uhr steht Buchheister zufolge das große Musicalfinale im Hof an, inklusive Choreografien.

Die Besucher des Theaterfestes müssen sich aber nicht auf die Rolle des Zuhörers und Zuschauers beschränken, sie können auch selbst aktiv werden: Im Asamsaal des Schlosses werden Mitmachaktionen zum Thema Tanz/Bewegung geboten.

Aktiv sind hier unter anderem das Tanzcentrum Ettlingen und das Yogahaus Ettlingen. „Wer’s versuchen will, kommt am besten in bequemer Kleidung“, sagt Buchheister. Das Ensemble des Tanztheaters „Schwanensee“ stellt sich dann gegen 15.45 Uhr ebenfalls im Asamsaal vor.

Wer mit Kindern vorbeischauen will, für den bietet sich ein Stopp bei der großen Schminkaktion zwischen 11.30 und 15.30 Uhr vor dem Schloss an, oder er lässt die ganz Kleinen eine Runde mit der Lok Emma (Relikt aus „Jim Knopf und der Lokomotivführer“) auf dem Kurt-Müller-Graf-Platz drehen.

Momo-Kinderrallye durchs Ettlinger Schloss

Ganztägig gibt’s zudem eine „Momo“-Kinderrallye durchs Schloss. Treffpunkt dafür ist an der Bühne vor dem Schlosseingang. Wie bei früheren Theaterfesten schenken die Freunde der Ettlinger Schlossfestspiele am Schlossplatz Sekt aus, sie werben außerdem für eine Mitgliedschaft und stellen ihre zum 40-jährigen Bestehen des Fördervereins erschienene neue Broschüre vor.

Und natürlich kann man beim Theaterfest auch Tickets für die laufende Spielzeit kaufen: Die Theaterkasse im Nordfoyer des Schlosses (am Aufgang zum Asamsaal) ist den ganzen Tag über besetzt.