Keine Baustelle und Schließung 2021

Tiefgarage Neuer Markt: Sparkasse saniert erst 2022 – Verschnaufpause für den Einzelhandel

Der Einzelhandel in Ettlingens Fußgängerzone kann etwas aufatmen: 2021 gibt es keine Schließung der für ihn so wichtigen Tiefgarage am Neuen Markt. Die Sparkasse hat ihre Pläne geändert.