Leihfahrräder und Schilder fehlen

Tiefgaragenschließung und Shuttle-Service in Ettlingen: Am ersten Tag läuft noch nicht alles rund

400 Parkplätze in der Ettlinger Innenstadt sind am Dienstag auf einen Schlag weggefallen. Ersatzstellplätze gibt es unter anderem am Dickhäuterplatz. Am Morgen war die Einfahrt zum dortigen Parkplatz aber noch zu – und auch Leihräder fehlten.