Auf eine Art Schnitzeljagd durch das Ettlinger Schloss können sich Familien mit Kindern am Sonntag begeben. Die barocken Räume versprechen Abkühlung – und am Ende winkt eine Belohnung.

Wer bei Temperaturen jenseits der 30 Grad Abkühlung sucht, der ist am Sonntag im Ettlinger Schloss gut aufgehoben. In den klimatisierten Räumen hinter den barocken Mauern der einstigen Residenz von Markgräfin Sibylla Augusta lockt der Schlosserlebnistag von 11.30 bis 18 Uhr unter dem Motto „Tierisch gut“ mit Führungen und einem Suchspiel für Kinder und Erwachsene.

In einer Matinee stellen die Schlossfestspiele ab 11.30 Uhr die beiden großen Stücke „Carmen“ und „7 ½ – The Pajama Game“ vor. Treffpunkt ist am Durchgang zum Schloss.

Tierdarstellungen in Stuck, Gemälden und auf Möbelstücken

Und zwischen 13 und 18 Uhr können Familien sich auf einen tierische Entdeckungsreise durch das Schloss begeben: Ein Fragebogen, der im Museumsshop ausliegt und Suchanweisungen beinhaltet, leitet sie zu den Tierdarstellungen, die sich im Schloss verstecken – ob im Stuck, in einem Gemälde oder in Form einer Verzierung von Möbelstücken.

Auch kleine „Schlossmäuse“ verstecken sich laut Anna Reich, die das Suchspiel konzipiert hat, in den barocken Räumen. Während der Entdeckertour, die sich nach Angaben des Museums für Kinder ab sechs Jahren eignet, erfahren die Teilnehmer Interessantes über die Schlossgeschichte.

Im Quiz müssen sie auch Fragen zu einzelnen Ausstellungsstücken beantworten. Am Ende können sie sich eine kleine Belohnung im Museumsshop abholen.

Durch die Salons von Markgräfin Sibylla Augusta

Wer etwas tiefer in der Schlossgeschichte eintauchen will, für den eignen sich die rund 20 Minuten langen Kurzführungen um 14 und um 15 Uhr durch die neu eingerichteten barocken Salons.

Die fünf privaten Salons, in denen Markgräfin Sibylla Augusta von 1729 bis 1733 ihre letzten Lebensjahre verbrachte, wurden vor kurzem durch einige wertvolle Objekte aus jener Zeit ergänzt: von barocken Stühlen über Kommoden, einen WC-Stuhl bis zu einer Gebetsbank, wie sie die Markgräfin original genutzt haben soll.

Auch bei den Kurzführungen werden Tiere eine Rolle spielen, kündigt Museumsleiterin Daniela Maier an. Treffpunkt für die Führungen mit dem Titel „Ein eingerichtetes Nestlein, um in der Ruhe Gott zu dienen“ ist jeweils im Nordfoyer im Erdgeschoss des Schlosses.

Watthaldenfestival findet parallel statt

Museumsleiterin Maier hofft trotz der hochsommerlichen Temperaturen am Wochenende darauf, dass zahlreiche Besucher ihren Weg ins Schloss finden werden – vielleicht ja gerade, um Abkühlung zu finden. „Aber wir schrauben die Erwartungen nicht zu hoch“, sagt sie.

Als günstig erwiesen hat sich in der Vergangenheit, dass das Watthaldenfestival am Sonntag parallel zum Schlosserlebnistag stattfindet: Viele Menschen haben nach oder vor dem Besuch der Konzerte im Watthaldenpark noch einen Abstecher ins Schloss gemacht.