Was vom 4. bis 7. November los ist

Tipps fürs Wochenende: Kunsthandwerkermarkt, Familien-Ausstellung und Berliner Philharmoniker

Das Wochenende ist noch nicht verplant? Wer auf der Suche nach lohnenswerten Veranstaltungen ist, findet in Karlsruhe und Umgebung einiges. In Ettlingen lassen sich Kunsthandwerker über die Schulter sehen, in Speyer gibt es eine neue Ausstellung. Und nicht zu vergessen: Konzerte und Puppenspiel.