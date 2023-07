Weder der Regen noch die kurze Verspätung von Joey Kelly hielten mehrere hunderte Besucher am Freitagabend davon ab, das Gelände der Firma Kombitex im Industriegebiet in Ettlingen West aufzusuchen.

Der Stargast, der als Mitglied der „Kelly Family“ sowohl als Musiker als auch als Extremsportler bekannt ist, brachte nicht nur trockenes Wetter, sondern auch einen Impulsvortrag über seine sportlichen Aktivitäten mit. Eindrucksvoll schilderte er seine Erlebnisse vom Ironman auf Hawaii über einen 24-Stunden-Rolltreppenlauf bis hin zum Wettlauf zum Südpol.

Scharinger lud zum Tischtennis-Match in Ettlingen

„Er labert nicht, er macht“, sagte auch Rainer Scharinger nach seinem ersten Treffen mit Kelly voller Anerkennung. Um dann anzufügen: „Und jetzt machen wir gesunden Sport“. Denn im Rahmen des Tages der offenen Tür beim Ettlinger Baustoff- und Bodenexperten hatte der Ex-KSC-Profi nur wenige Tage nach einem Einlagespiel beim TSV Spessart zum nächsten Benefizevent eingeladen.

Dieses Mal in Form eines Tischtennisturniers auf Miniplatten, bei dem für den guten Zweck jeder teilnehmen konnte. „Sport kann viel verändern und so eine Möglichkeit gibt es nicht allzu oft, deswegen wollten wir dabei sein“, sagt Timur Grinberg, der mit einigen weiteren Kollegen von der Firma Rotech aus Bruchhausen an die Platte ging. Und sein Kollege Harshil Jagami ergänzt: „Dabei wollen wir Spaß haben und natürlich etwas Gutes tun“.

Und das machen sie, wie rund 150 andere Teilnehmer schon durch ihren Antritt beim Mini-Tischtennis-Turnier. Denn die Startgebühr von 10 Euro pro Person wandert direkt in die große gelbe Spendenkiste von „Scharinger & Friends“.

Insgesamt 10.000 Euro für den guten Zweck

Zusammen mit weiteren Spenden kamen so schon vorab über 5.000 Euro zusammen, wie Julian Rohsaint berichtet, der das Turnier mit dem 25-köpfigen Team von Kombitex organisiert hat. Durch den Verkauf der 22 von den aktuellen KSC-Spielern unterschriebenen Tischtennisplatten sowie einer Tombola und der Einnahmen durch Essen und Getränke wuchs der Betrag im Laufe des Abends auf insgesamt 10.000 Euro.

Dazu beigetragen haben auch zahlreiche Vereine, unter anderem die Damenfußballmannschaften des FV Ettlingenweier und des KSC sowie die U19 des Fußball-Zweitligisten. „Es ist ein cooles Turnier und es war ein interessanter Vortrag, der Motivation für den eigenen Sport bringt“, sagen Karen Goß und Millane Müller von den KSC-Damen.

Die Erstauflage der Veranstaltung fand bereits vor vier Jahren statt. Doch coronabedingt hat es nun bis zur Wiederholung gedauert. „Aus der Spiellaune heraus kam uns damals spontan die Idee“, erzählt Scharinger lachend über ein Tischtennis-Match mit Kombitex-Geschäftsführer Jens Baumgärtner.

Spendenerlös geht an sozialpädagogische Wohngemeinschaften

Aufgrund des damaligen Erfolges kam es nun zur Wiederholung. In diesem Jahr traten zudem Spieler der Hagsfelder Werkstätten (HWK) in einem eigenen Special-Turnier an. Doch Gewinner waren vor allem die sozialpädagogischen Wohngemeinschaften in Karlsruhe und Bruchsal, an die der volle Spendenerlös ging.