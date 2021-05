Tödlicher Arbeitsunfall in Ettlingen am Donnerstagnachmittag

Ein 59 Jahre alter Arbeiter ist am Donnerstag in Ettlingen durch das Dach einer Halle gebrochen und acht Meter tief gefallen. Trotz Reanimation des Rettungsdienstes starb der Mann noch am Unfallort.

Ein 59 Jahre alter Mann ist am Donnerstagnachmittag in Ettlingen bei Arbeiten an einem Dach tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, arbeitete der Mann auf einem Firmendach in der Siemensstraße an Sanierungen.

Gegen 14.15 Uhr brach der Mann durch die Decke der Gebäudehalle und stürzte acht Meter in die Tiefe. Trotz eingeleiteter Reanimation des Rettungsdienstes erlag der 59-Jährige noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die Kriminalpolizei führt Ermittlungen zu den Hintergründen des Unfalls durch.