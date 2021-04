Treppenlift sorgt für mächtig Stunk in Ettlinger Mehrfamilienhaus

Michael Graßl und Ursula Behrens möchten so lange wie möglich in ihrer eigenen Wohnung in der Ettlinger Innenstadt wohnen bleiben, ihre Unabhängigkeit auch im Alter bewahren.

Das war ihr Wunsch, als der 83-Jährige und seine 80-jährige Frau vor drei Jahren entschlossen, einen Lift im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses einzubauen.

Was für die zwei Bewegungsfreiheit versprach, stieß bei ihren Miteigentümern auf Hindernisse — ein Streit, der bis heute andauert.