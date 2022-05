Sportlerinnen aus Potsdam bereiten sich in Ettlingen auf den Kraichgau-Triathlon-Sprint vor

Triathletinnen aus Potsdam trainieren in Ettlingen an der Alb für den Kraichgau-Triathlon am Wochenende. Wie läuft die Vorbereitung?

Den Sieg als Mannschaft und im Einzel haben sich Marlene Gomez-Göggel, Laura Lindemann und Julia Hauser für den Kraichgau-Triathlon-Sprint, ein Wettbewerb der ersten Triathlon-Bundesliga am Samstag bei Ubstadt-Weiher, vorgenommen.

Die drei Frauen und ihr Trainer Ron Schmidt bereiten sich darauf derzeit in und um Ettlingen vor. Und ihre Chancen stehen bei dem Triathlon mit 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen nicht schlecht, gehören sie doch zur internationalen Triathlon-Elite.

Zu ihnen werden auch noch sechs männliche Triathleten stoßen, die gerade bei der EM in Olsztyn in Polen am Start waren. Die neunköpfige Gruppe von Triathlon Potsdam hat sich um Laura Lindemann und Ron Schmidt, den früheren Triathlon-Bundestrainer und heutigen Bundesstützpunkttrainer Potsdam, gebildet und verbringt viel Zeit im Jahr zusammen, bei Trainingseinheiten in Potsdam und bei Trainingslagern wie jetzt in Ettlingen.

Untergebracht im Stadthotel „Engel“

Untergebracht ist das Team im Stadthotel „Engel“ und fühlt sich sehr wohl, wie die 29-jährige Marlene betont, die aus Weiden in der Oberpfalz stammt, in Ulm wohnt und in Potsdam arbeitet. Laura stammt aus Spandau und lebt jetzt in Potsdam, Julia ist Wienerin.

Ihre Trainingstage in Ettlingen beginnen um 6.45 Uhr mit Athletik, dem sich ein Lauf über sechs bis acht Kilometer anschließt. Erst dann gibt es Frühstück und wenig später geht es zum Fächerbad nach Karlsruhe, wo vier Kilometer schwimmend zurückgelegt werden.

Essen, kurze Pause und dann dreieinhalb Stunden auf dem Rad folgen. Wie sind sie auf Ettlingen gekommen? „Die Bedingungen hier sind sehr gut, auch klimatisch“, befindet Marlene. Ein Schwerpunkt gilt dem Radfahren. „Wir legen pro Woche in zwölf Stunden rund 300 Kilometer zurück, wobei einzelne Fahrten auch mal über 80 Kilometer gehen können“, sagt Ron Schmidt.

Um Ettlingen herum sind vor allem die bergigen Strecken gefragt, „wir haben das Albtal und die nahen Schwarzwaldhöhen schon von allen Seiten erklommen, das ist ganz schön anstrengend“, sagt Julia. Aber auch Touren in der Ebene, mal nach Bruchsal oder Sandweier gehören dazu. Das alles unter Anleitung von Ron Schmidt, der früher als Triathlet Landesmeister Sachsen-Anhalt war und dreimal den Iron Man auf Hawaii bewältigt hat.

Erfolgsliste ist lang

Das Trio, formal die „Trainingsgruppe Spitze weiblich“ genannt, kann viele Erfolge vorweisen. Laura war Olympia-Teilnehmerin 2016 in Rio und 2020 in Tokio (achter Platz) und ist noch amtierende Europameisterin. In Rio und Tokio war auch Julia dabei, die zudem Siebte bei der EM wurde. Marlene hat 2021 den Sieg beim Weltcup-Rennen auf Sardinien geholt und in der WM-Serie den sechsten Platz in Hamburg belegt. Zudem belegten Laura und Marlene mit zwei männlichen Kollegen als Staffel in der WM-Serie Mix in Hamburg den ersten Platz.

Was reizt die drei nun am Triathlon? „Es ist eine anspruchsvolle Sportart im olympischen Bereich mit drei unterschiedlichen Anforderungen“, sagt Marlene und Laura ergänzt: „Es bietet einfach viel Abwechslung und Spaß. Ohne geht es nicht.“ Dazu zählen im Winter Skilanglauf und im Sommer auch Paddeltouren und anderes. „Wichtig ist Ausgeglichenheit“, sagt Julia. Deshalb liegt derzeit ein Schwerpunkt auf dem Radfahren, „um Schwächen auszugleichen“, so Marlene.

Neben all dem Training steht auch gesundes Essen ganz oben auf der Liste. Möglichst wenig Fett und viele Kohlehydrate wie aus Pasta, Reis oder Kartoffeln, „aber wir machen keinen großen Zauber darum, es muss passen“, betont Schmidt. Und es passt, denn sie haben ihren eigenen Koch dabei, den Mann von Marlene. Am Samstag um 18.30 Uhr ist Start für die Frauen, und wenn es um den Sieg im Einzel geht, richten sich die Blicke auf Laura Lindemann. „Sie hat die besten Chancen“, sagt Marlene.