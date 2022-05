Etwa 20.000 Euro entwendet

Trickbetrüger erbeuten Schmuck einer 77-Jährigen in Ettlingen

In Ettlingen ist es am Dienstagvormittag zu einem weiteren Schockanruf in Ettlingen gekommen. Trickbetrüger haben Schmuck im Wert von etwa 20.000 Euro einer 77-Jährigen erbeutet.