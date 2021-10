Typisierungsaktion für Fredy Pfeiffer in Karlsbad-Auerbach fand große Resonanz

Über 300 Leute kamen zur Typisierungsaktion in Karlsbad-Auerbach. Gesucht werden Stammzellenspender für den an Leukämie erkrankten Fredy Pfeiffer.

„Die Resonanz der Typisierungsaktion war für uns alle sehr beeindruckend. Dies nicht zuletzt unter Berücksichtigung der auch in diesem Bereich nach wie vor gegebenen Corona-Bedingungen für alle Beteiligten“, so die Organisatorin Mandy Koch vom Verein blut.ev (Bürger für Leukämie- und Tumorerkrankungen) Weingarten.

Ihr Verein hatte am Samstag zusammen mit dem TSV Auerbach alle gesunden Menschen im Alter zwischen 17 und 45 Jahren zur Typisierung in die Auerbacher Talblickhalle eingeladen.

Stammzellen für Fredy Pfeiffer

Ziel ist es für den seit Juni dieses Jahres an Leukämie erkrankten 62-jährigen pensionierten Polizeibeamten Fredy Pfeiffer aus Auerbach einen passenden Stammzellspender zu finden.

Bisher konnte leider in der bestehenden Datei kein passender Spender gefunden werden.

315 Menschen folgten Aufruf

Insgesamt 315 Menschen sind dem Aufruf gefolgt und ließen sich durch die Entnahme von sieben Milliliter Blut typisieren. „Jeder von uns kann jederzeit von einer solchen Erkrankung eingeholt werden. Es ist für mich gerade eine Verpflichtung, mich heute dieser Testung zu unterziehen“, so die 25-jährige Erzieherin Nina Sallinger aus Waldbronn vor Ort.

„Ich kenne Fredy Pfeifer als unermüdlichen Macher in Sachen Fußball. Hier musste ich einfach helfen“, meinte Tobias Merkle aus Straubenhardt. In Trikots waren auch zahlreiche Aktive der Karlsbader Fußballvereine gekommen. Über 30 Mitglieder des TSV Auerbach hatten die Rahmenbedingungen für die Aktion geschaffen.

„Ich habe schon über einhundert Typisierungen miterlebt. Die Organisation in Auerbach war allerdings beispielhaft“, so die Vorsitzende von blut.ev., Susanne Bogner.

„Dies alles tun wir für unseren langjährigen Vorsitzenden sehr gerne, immer in der Hoffnung und dem großen Wunsch, dass ihm geholfen werden kann“, betont Joachim Guthmann, langjähriger Mannschafts- und Vorstandskollege beim TSV.

107.000 Typisieungen in 25 Jahren

Die seit 25 Jahren bestehende Organisation blut.ev hat in dieser Zeit über 107.000 Typisierungen vorgenommen und daraus nahezu 900 Patienten Stammzellenspenden ermöglicht. Dabei ist die Organisation auch auf Spenden angewiesen.

Dabei betonen die Verantwortlichen immer wieder, dass die Auerbacher Typisierungsergebnisse in die weltweite Spenderliste aufgenommen werden und so auch anderen Patienten helfen können.

Die Aktivitäten für den Karlsbader Fredy Pfeiffer gehen allerdings weit über die Aktion am Samstag in der Talblickhalle hinaus. In den vergangenen Wochen gab es bereits Typisierungen bei Polizeiposten wie auch bei Fußballvereinen in der Umgebung.. Dies alles läuft laut Susanne Bogner weiter. Bisher wurden dadurch rund 150 Testungen registriert.

Daneben wurden auf Anfragen vom Verein leben.ev bisher schon knapp 900 Typisierungssets versandt, über 400 davon kamen bisher zurück. Beeindruckt über die große Hilfsbereitschaft zeigte sich am Sonntagvormittag Fredy Pfeiffer, der sich in stationärer Behandlung befindet. „Natürlich bin ich stolz auf das Engagement meines TSV. Das Thema Hilfsbereitschaft hat hier Tradition. Mein Dank gilt den vielen Menschen, die dem Aufruf zur Typisierung gefolgt sind“.