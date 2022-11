Ettlinger Feuerwehr sucht Lebensretter – mit einem Wattestäbchen

Die Wehr in Ettlingen will Leben retten – mit einem Wattestäbchen. Mehr braucht es nämlich nicht, um einen Wangenabstrich zu machen und sich als Stammzellenspender registrieren zu lassen. Die Feuerwehr plant jetzt eine große Aktion.

Ursprünglich war nur geplant, die Feuerwehrleute von der Gesamtwehr zu typisieren, dann wurde die Aktion aber auf alle Bürger ausgeweitet: Bei einer gemeinsamen Typisierungsaktion der Freiwilligen Feuerwehr Ettlingen und dem Verein für Knochenmark- und Stammzellspenden (VKS) an diesem Samstag zwischen 10 und 16 Uhr können sich in der Ettlinger Hertzstraße Menschen zwischen 16 und 45 Jahren als Stammzellspender registrieren lassen – und damit möglicherweise zum Lebensretter werden.

„Die Stammzellen sind bei jungen Leuten noch beweglicher und eignen sich daher besser für eine Spende“, erklärt Ute Stahl, ehrenamtliche Vorständin im VKS, die Altersbeschränkung.

Der Bedarf an Spendern sei groß, denn alle 27 Sekunden erkranke ein Mensch weltweit an Blutkrebs, am häufigsten in Form der Leukämie, die gleichzeitig die häufigste Krebsart bei Kindern darstelle.

Die Feuerwehr soll Multiplikator sein

Stahl war selbst vor 14 Jahren an der tückischen Krebsart erkrankt und weiß, wie abhängig Betroffene von einer Spende sind. „Ich selbst hatte Glück und nach nur ein paar Wochen hatte sich ein Spender gefunden“, berichtet die inzwischen genesene Stahl.

Doch viele Patienten müssten länger warten, weshalb es Stahl bei der Aktion am Samstag vor allem darum geht, „eine größere Auswahl an möglichen Spendern zu schaffen“. Eine konkrete Person, für die gesucht wird, gebe es derzeit nicht.

Jetzt den Newsletter für Karlsruhe, Ettlingen und die Hardt abonnieren. Wie geht es weiter mit dem Verkehr und den Baustellen in Karlsruhe? Was wird aus der Wohnungsnot und der Sicherheit in der Innenstadt? Was ist los in der Stadt und was bewegt ihre Bewohner?

Die wichtigsten Infos für Karlsruhe, Ettlingen und die Hardt und exklusive Hintergrundberichte: Das liefert der kostenlose BNN-Newsletter jeden Abend direkt in Ihr Postfach. Jetzt anmelden.

Wie aber kam die VKS auf die Ettlinger Feuerwehr als Partner bei einer Typisierungsaktion? Ihr Lebensgefährte Rupert Hunzelmann lebe in Ettlingen, erzählt Stahl, die aus Sachsen kommt, und der habe den Kontakt zu Freiwilligen Feuerwehr hergestellt. Letztere sieht die VKS als eine Art Multiplikator, um viele Menschen zu erreichen.

50 Ehrenamtliche sind bei der Typisierungsaktion im Einsatz

Bei der Ettlinger Feuerwehr zeigte man sich von der Idee direkt begeistert. „Wir erleben immer wieder, dass die Feuerwehr ein Anziehungspunkt für Groß und Klein ist, das wollen wir nutzen, um die breite Masse anzulocken“, berichtet Sascha Bauchert, stellvertretender Kommandant der Feuerwehrabteilung Ettlingen-Stadt.

50 Ehrenamtliche, ein Großteil davon Feuerwehrleute, werden laut Bauchert bei der Aktion auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr in der Ettlinger Hertzstraße mithelfen. Es sei das erste Mal, dass die Feuerwehr bei einer solchen Aktion mitmache.

Die Veranstalter hoffen auf eine dreistellige Anzahl an Menschen, die sich registrieren lassen möchten. Um diesen auch eine angenehme Atmosphäre zu bieten, ist dank Spenden auch für Essen und Getränke gesorgt. Dazu gibt die Feuerwehr einige Einblicke in ihre Arbeit und ihren Fuhrpark.

Die Anmeldung zur Registrierung ist vor Ort über einen QR-Code per Mobiltelefon möglich. Und auch der Wangenabstrich mit den drei Wattestäbchen ist in wenigen Minuten erledigt. Und das Gute: Wer sich einmal hat typisieren lassen, ist für immer im Zentralregister eingetragen und kann bei Bedarf jederzeit als potenzieller Spender kontaktiert werden.