Das Turnier in Berlin findet am Wochenende 14./15. Oktober statt. Gespielt wird im Modus jeder gegen jeden, sodass jede der fünf Ü32-Mannschaften am Samstag und am Sonntag jeweils zwei Spiele absolviert. Neben dem FV Ettlingenweier sind bisher die SC Alemannia Lendersdorf, der FV Lebach sowie Hertha BSC Berlin qualifiziert. Der fünfte Finalrundenteilnehmer wird noch ausgespielt. Gespielt wird im Amateurstadion von Hertha BSC, dem Stadion am Wurfplatz direkt neben dem Olympiastadion. Auch ein Rahmenprogramm mit Sightseeing und Galaabend wird vom DFB organisiert. Als süddeutscher Meister ist der FVE zudem für den Ü32-Supercup in Hannover am 7./8. Juni 2024 qualifiziert.