Üben, üben und nochmals üben: Aktion „Sicherer Schulweg“ in Ettlingen

„Natürlich sollte jeder wissen, dass dann die Schule wieder beginnt – dass der alltägliche Berufsverkehr wieder zunimmt“, erklärt Zwirner. Fast jeder müsste man konsequenterweise sagen. Für eine Gruppe beginnt ein neuer Lebensabschnitt, verbunden mit neuen Wegen und möglichen neuen Gefahren: für die Schulanfänger, für die Erstklässler.

Seit Jahr und Tag gibt es die Aktion „sicherer Schulweg“. Mitwirkende sind unter anderem Landesministerien, die Polizei, Schulen, Eltern oder genauso Einrichtungen wie die Verkehrswacht oder der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC). Die Zielsetzung ist klar: Die Schüler sollen sicher in die Schule kommen und wieder zurück.

„Gerade in den ersten Wochen zeigen wir an markanten Punkten, vor Schulen und entlang von Schulwegen Präsenz“, berichtet Jürgen Maisch, stellvertretender Leiter des Ettlinger Polizeireviers. Das Gesamtpaket Prävention hat in der Vergangenheit Wirkung gezeigt. „In unserem Revierbereich passieren so gut wie keine Unfälle mit Erstklässlern“, bilanziert Sandra Werner von der Führungsgruppe des Reviers. Die Kinder seien gut behütet.

Altersgruppe bis 14 Jahre ist laut Polizei „am gefährdetsten“

Die Unfallstatistiken geben der Polizeibeamtin recht. „Auch wenn im September das Verkehrsgeschehen deutlich zunimmt, gilt der Monat nicht als besonders gefährlich“, erläutert Zwirner. Im Vorjahr seien 13 Unfälle mit Radfahrern und Fußgängen im innerörtlichen Bereich registriert worden – wohlgemerkt im gesamten südlichen Landkreis.

Übers ganze Jahr gesehen ist laut Zwirner die Altersgruppe bis 14 Jahre „am gefährdetsten“. 2020 gab es 50 Unfälle in dieser Altersgruppe. Die Zahlen beziehen sich übrigens nicht allein auf den Schulweg, sondern auf Unfallvorkommen überhaupt. 37 waren es in der Gruppe 15 bis 17 Jahre und 48 in der Gruppe 18 Jahre. Was noch auffällt: Viel mehr Jungen sind in Unfälle verwickelt.

Sicherheit auf dem Schulweg Den Schulweg in den Ferien mehrfach mit den Eltern ablaufen – ihn üben.

Der kürzeste Weg ist nicht immer der sicherste.

Zeitdruck vermeiden.

Gut sichtbare Kleidung tragen; im Idealfall mit Reflektoren.

Immer schauen, auch wenn ein Ampel Grün zeigt.

Schulanfänger sollten nicht gleich mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Sinnvoll wäre es zunächst, die Fahrradprüfung abzulegen.

Den Kids erklären, dass andere Verkehrsteilnehmer Fehler machen können.

Achtung Eltern-Taxi: Nicht direkt vor der Schule anhalten. Das führt zum Chaos. Und die Kinder anschnallen, mag die Strecke auch noch so kurz sein.

Achtung Erwachsene: Ihr seid Vorbilder! Also verhalte euch so.

Achtung Verkehrsteilnehmer: Achtet auf die Kinder. Sie haben einen anderen Blickwinkel, können Entfernungen schlechter einschätzen und neigen dazu, spontan zu reagieren.

Auf den südlichen Landkreis bezogen können bislang Zwirner und seine Kollegen Entwarnung geben: Einmal abgesehen von Ettlingen gebe es kaum Unfallschwerpunkte in Zusammenhang mit Schulwegen. Zu verkehrsbedingten Problemen durch Wege- und Straßenführungen kann es in Ettlingen kommen.

Die Polizei nennt in diesem Zusammenhang den Lauterturmkreisel, die Übergänge zur Thiebauthschule oder beispielsweise in Teilen die Schöllbronner Straße.

Mögen insgesamt gesehen die statistischen Zahlen, insbesondere mit Blick auf die Schulanfänger, durchaus positiv ausfallen, heißt es dennoch wachsam zu sein, immer wieder das Thema aufzugreifen und zu informieren.

Darüber sind sich die Verkehrsexperten einig. Einen ganz wichtigen Part hierbei übernehmen die Eltern. Sie sollten unbedingt den Schulweg mit ihren Kindern üben. Und das nicht nur einmal.