Unbekannte brechen in Kindertagesstätte in Ettlingen ein

Bisher Unbekannte sind in der Zeit zwischen Donnerstag und Dienstag in eine Kindertagesstätte in der Friedrichsstraße in Ettlingen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, gelangten die Einbrecher über ein aufgehebeltes Fenster in das Innere des Kindergartens.

Die Täter durchwühlten Schubladen und Schränke. Danach entkamen die Personen unerkannt. Ob die Unbekannten etwas stahlen, ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei kann einen Tatzusammenhang mit weiteren Einbrüchen in eine Kindertagesstätte und mehrere Kirchen am vergangenen Wochenende in Ettlingen nicht ausschließen.