Unbekannte brechen in Tankstelle in Ettlingen ein

Unbekannte Täter sind in eine Tankstelle in Schölbronn eingebrochen. Sie entwendeten Diebesgut im fünfstelligen Bereich.

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Tankstelle in Schölbronn eingebrochen. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Einbrecher in der Zeit zwischen 21 Uhr und 4 Uhr gewaltsam Zugang zu der Tankstelle in der Moosbronner Straße.

Die Täter räumten die Regale im Verkaufsraum leer und konnten Tabakerzeugnisse und Alkohol mitgehen lassen. Sie flüchteten unerkannt. Das Diebesgut wird im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt.

Die Polizei bittet nun alle, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer (0 72 43) 3 20 00 zu melden.