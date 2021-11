Unbekannte brechen in Vereinsgaststätte des FV Sulzbach ein

Diebe haben sich am vergangenen Wochenende in der Vereinsgaststätte des FV Sulzbach in Ettlingen zu Schaffen gemacht und erbeuteten Überwachungskameras und einen Computer.

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in die Vereinsgaststätte des FV Sulzbach in Ettlingen-Sulzbach eingebrochen und haben ein Diebesgut in Höhe von 500 Euro erbeutet.

Wie das Karlsruher Polizeipräsidium mitteilte, brachen die Täter zwischen dem Freitagabend und Samstagmittag in die Gaststätte des Fußballvereins ein. Ein Zeuge stellte am Samstag gegen 11.30 Uhr fest, dass eine Tür und ein Fenster der Gaststätte aufgehebelt wurden. Im Gebäudeinneren wurden weiterhin mehrere Schränke und Schubladen durchsucht.

Nach ersten Erkenntnissen haben die Einbrecher zwei Überwachungskameras und einen Computer im Gesamtwert von 500 Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden ist bislang aber nicht bekannt.