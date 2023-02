Unbekannte rauben 18-Jährigen an Bushaltestelle in Ettlingen aus

Drei Männer haben am Montagmorgen an einer Bushaltestelle in Ettlingen einem 18-Jährigen seinen Rucksack gestohlen. Als er ihn sich zurückholen wollte, griffen sie ihn an.

Eine noch unbekannte Gruppe von Männern hat am Montagmorgen einen 18-Jährigen an einer Bushaltestelle in Ettlingen ausgeraubt. Die Polizei teilte mit, dass der 18-Jährige gegen 8.40 Uhr an der Ersatzhaltestelle Im Stöck wartete. Seinen Rucksack platzierte er dabei neben sich. Drei unbekannte Männer näherten sich ihm daraufhin und griffen nach seinem Rucksack. Als der junge Mann versuchte, seinen Rucksack zurückzuholen, schlugen und traten die drei Männer nach ihm. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit dem geraubten Rucksack in Richtung Bahnhof. Die Polizei fand den Rucksack des jungen Mannes später in der Nähe des Bahnhofes Bruchhausen hinter einem überdachten Fahrradstellplatz.

Der 18-Jährige erlitt durch die Schläge und Tritte Verletzungen am Auge. Die drei mutmaßlichen Täter beschrieb er wie folgt: Einer der Männer, der den Rucksack entwendete, war etwa 2 Meter groß, hatte dunkle Haare und einen Ziegenbart. Er trug eine weiße Winter-Steppjacke mit Pelz sowie eine dunkle Jogginghose. Ein weiterer männlicher Täter hatte einen dunkelbraunen Vollbart. Er trug eine schwarze Lacoste-Kappe, eine schwarze Jacke und war allgemein dunkel gekleidet. Am rechten Handgelenk trug er eine Armbanduhr. Der dritte Mann war rund 1,80 Meter groß und schwarz gekleidet.

Zeugen und Hinweisgeber können sich unter (07 21) 6 66 55 55 bei der Polizei melden.