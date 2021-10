Unbekannter rammt in Ettlingen geparktes Fahrzeug und fährt davon

Ein unbekannter Autofahrer hat in der Nacht zum Samstag einen Unfall in der Rheintalstraße in Ettlingen verursacht und ist anschließend vom Unfallort geflohen. Wie die Polizei mitteilt, rammte der Unbekannte zwischen 23.30 und 9.45 Uhr beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Trotz eindeutig erkennbarer Schäden suchte der Unfallverursacher das Weite. Der Schaden liegt bei knapp 8.000 Euro.

An der Unfallstelle fanden Beamte den rechten Außenspiegel des Fluchtfahrzeugs. Bei diesem handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um einen anthrazitfarbenen Renault Clio.

Polizei sucht Zeugen Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (07 21) 94 48 40 zu melden.