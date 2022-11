Die Normalität ist zurück

Unbeschwerter Genuss – zwischen Glühwein, Crêpes und Kinderkarussell auf dem Sternlesmarkt Ettlingen

Es weihnachtet sehr, und in der Ettlinger Altstadt wirkt der Sternlesmarkt wie ein Magnet, der für schöne Stunden in Gemeinschaft einlädt. An und in den Ständen tobt das pralle Leben – ob strahlende Kinderaugen, klingende Gläser oder süße Freuden an der Schokoladenfabrik. Hier sind die Impressionen vom Budenzauber.