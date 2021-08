Unfälle im Kreis Karlsruhe: Wo es am häufigsten kracht

Das Polizeipräsidium Karlsruhe wendet zur Einstufung ein Punktesystem an. Dazu werden die Unfälle an allen Verkehrsstellen in seinem Zuständigkeitsbereich über einen Zeitraum von drei Jahren erfasst – zuletzt vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2020. Die Anzahl der Unfälle mit Schwerverletzten oder Toten wird mit dem Faktor fünf multipliziert. Dabei spielt es keine Rolle, wie viele Menschen verletzt wurden oder gestorben sind. Es genügt, wenn eine Person betroffen ist. Die Anzahl der Unfälle mit Leichtverletzten multipliziert die Behörde mit dem Faktor zwei. Beide Zahlen werden addiert. Verkehrsstellen, die innerhalb von drei Jahren mindestens 15 Punkte erreichen, gelten als Unfallschwerpunkte. Bagatellunfälle, nach denen Verwarnungen ausgesprochen werden, fließen nicht in die Statistik ein.