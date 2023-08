Gleich am ersten Tag des Schienenersatzverkehrs zwischen Karlsruhe und Ettlingen haben sich Busse wegen Unfällen auf der Strecke verspätet. Sonst gab es laut AVG aber keine größeren Startschwierigkeiten.

Mit kleinen Anlaufschwierigkeiten ist der Schienenersatzverkehr der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) zwischen Karlsruhe Hauptbahnhof und Ettlingen gestartet.

Wie AVG-Sprecher Nicolas Lutterbach auf Nachfrage berichtet, hat es auf der Strecke zwischen Rüppurr und Ettlingen am Donnerstag zwei Verkehrsunfälle gegeben, die zu verspäteten Bussen führten.

Beschwerden von Fahrgästen über unpünktliche Busse

Zuvor hatten sich einzelne Fahrgäste bei unserer Redaktion und auf Facebook über unpünktliche Busse beschwert. Am Wasen habe ein Fahrer länger als nötig gehalten, weil er am Handy telefoniert habe, berichtet ein Mann, „bis ein anderer Bus hintendran hupte“. Kein Wunder, dass es da zu Verspätungen komme.

„Heute Mittag im verspäteten, überfüllten, überhitzten Bus den Heimweg angetreten“, schreibt eine Facebook-Nutzerin. Die Ersatzhaltestelle für die Busse sei schwer zu finden gewesen und am Ettlinger Wasen angekommen, „warteten andere schon satte 20 Minuten auf den Bus Richtung Karlsruhe – bei einem angeschriebenen Zehn-Minuten-Takt.“

AVG-Sprecher Nicolas Lutterbach berichtet von „keinen nennenswerten Beschwerden“. Es dauere immer einige Tage, bis die Fahrgäste sich auf den Schienenersatzverkehr eingestellt hätten. Und anders als Bahnen könnten Busse eben durch Verkehrsstaus oder Autounfälle ausgebremst werden.

Zum telefonierenden Busfahrer sagt Lutterbach: „Wenn ein Fahrzeug steht und der Motor aus ist, darf man telefonieren.“ So stehe es in der Straßenverkehrsordnung. Zum konkreten Fall könne er sich ohne detaillierte Angaben und Rücksprache mit dem Fahrer aber nicht äußern.

Busse ersetzen Stadtbahnen noch bis 11. September

Der Schienenersatzverkehr für die Stadtbahnlinien S1 und S11 läuft noch bis zum 11. September zwischen Karlsruhe Hauptbahnhof (Vorplatz) und Ettlingen Stadtbahnhof.

Grund sind Bauarbeiten auf der Strecke. Ab Ettlingen-Stadt kann man mit der S11 nach Ittersbach und zurück fahren, genauso wie mit der S1 zwischen Ettlingen-Stadt und Bad Herrenalb. Man kommt also problemlos an diesem Wochenende von Ettlingen zu den Klostertagen in Frauenalb.

In den Nächten von Sonntag auf Montag (21., 28. August sowie 4. September) entfällt auf der Linie S1 der letzte Zug um 0.31 Uhr von Ettlingen Stadt nach Bad Herrenalb und wird durch einen Bus ersetzt.