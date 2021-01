Mehrere tausend Euro Sachschaden

Unfall in Ettlingen mit Kleinwagen wegen gesundheitlicher Probleme

Ein 76 Jahre alter Mann hat am Donnerstagabend in Ettlingen vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls einen Unfall verursacht. Gegen 19 Uhr beschädigte er dabei mit seinem Kleinwagen eine Mauer und den Bordstein in der Gutleuthausstraße. Ob die intersitischen Probleme des Mannes zum Unfall führten, untersucht aktuell die Polizei.