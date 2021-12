Unfall mit Fahrerflucht auf einem Einkaufsmarkt-Parkplatz in Ettlingen

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Dienstag, gegen 14.30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Huttenkreuzstraße in Ettlingen, vermutlich beim rückwärts Ausparken, ein anderes Fahrzeug beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen entstandenen Schaden in Höhe von geschätzten 2.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Bei dem vermeintlichen Verursacherfahrzeug handelte es sich um einen schwarzen Kombi mit silberner Dachreling. Der unbekannte Fahrzeugführer soll etwa 55 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß gewesen sein. Bekleidet sei er mit einer schwarzen Hose und einem langen schwarzen Mantel gewesen.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang auch nach einem unbekannten Zeugen, der sich zum Unfallzeitpunkt direkt neben der Unfallstelle befunden haben soll und den Unfall auch beobachtet hätte.

Wer Angaben zu dem Zeugen, dem Verursacher, und/oder dem schwarzen Fahrzeug machen kann wird gebeten sich beim Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter der Telefonnummer (0 72 1) 94 48 40 zu melden.