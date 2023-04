Transporter überschlägt sich auf der Moosalbtalstraße

Schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde der Fahrer eines Transporters bei einem Unfall auf der Moosalbtalstraße am Donnerstagvormittag.

Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe am Nachmittag auf Nachfrage mitteilte, war der Mann dort im Streckenabschnitt zwischen der Abzweigung nach Schöllbronn und der Abzweigung nach Völkersbach unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Der Pritschenwagen überschlug sich mehrfach und landete letztlich stark demoliert auf den Rädern wieder auf der Fahrbahn.

Unfallopfer war im „Ausnahmezustand“

Der Fahrer wurde laut Polizei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Er sei, so eine Sprecherin, „recht aggressiv in Erscheinung getreten“ und habe sich augenscheinlich in einem Ausnahmezustand befunden.

Bei dem Unfall sei Kraftstoff ausgetreten und auf die Fahrbahn gelangt. Für die Unfallaufnahme und die Reinigung der Fahrbahn sei der betroffene Streckenabschnitt gesperrt gewesen.

Über die Unfallursache war zunächst nichts bekannt. Weitere Unfallbeteiligte gab es nicht. Auch zur Höhe des entstandenen Sachschadens gab es am Donnerstagnachmittag noch keine Angaben.