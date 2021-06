Die jungen Störche in der Region werden durch einen beschrifteten Ring am Bein identifizierbar. Durch einen Sender können Tierschützer und Forscher den Flug bis nach Afrika oder Spanien mitverfolgen.

Arbeit in luftiger Höhe

Ein Griff zur Zange und ruckzuck verzieren schwarze Ringe mit weißen Kennzahlen die dünnen Beine der drei Jungstörche am Horst beim Wasserwerk in Rheinstetten-Neuburgweier. Im Alter von vier bis sechs Wochen werden die Tiere beringt.

In dieser Zeit ist „Storchenvater“ Stefan Eisenbarth in den Landkreisen Karlsruhe, Baden-Baden und Rastatt viel unterwegs. Ehrenamtlich kümmert er sich mit seinen Helfern um 61 Horste, in diesem Jahr geht er von rund 50 Beringungen aus. Die tatsächliche Anzahl junger Adebare liege höher, denn einige Nester seien wegen ihrer Lage schwer zugänglich.

Biologe Wolfgang Fiedler vom Max-Planck-Institut in Radolfzell begleitet die Beringung in Neuburgweier. „Dieses Jahr ist kein Rekordjahr, aber auch kein Totalausfall“, erklärt der Experte. Es gebe sehr viele neue Paare, was auf das gute Storchenjahr 2018 zurückzuführen sei.