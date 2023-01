Fall juristisch aufgearbeitet

Unverzeihlicher „Spaß“: Wie es zum fatalen Amok-Fehlalarm in Ettlingen kam

Schüler verschanzten sich in Klassenzimmer oder stiegen aus Angst aus den Fenstern des Erdgeschosses: Der Amok-Alarm am Schulzentrum in Ettlingen im Mai 2022 sorgte für Entsetzen. Jetzt ist der Fall juristisch aufgearbeitet – es gibt aber auch Kritik.