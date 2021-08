Vollgelaufene Keller in Ettlingen

Unwetter häufen sich – aber die Kanalisation in Ettlingen ist nicht für Starkregen gemacht

Heftige Niederschläge haben in der Region in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach zu Überflutungen geführt – zuletzt am vergangenen Sonntag. Ein betroffener Bürger aus Ettlingen fragt sich, ob die Kanalisation „richtig dimensioniert“ ist.