US-Konzern baut in Ettlingen: Brukers Bekenntnis zu Baden

Einst in einem Karlsruher Hinterhof gegründet, ist der US-Techkonzern Bruker längst weltweit unterwegs. Firmen wie Novartis, BASF und Nestlé sowie Eliteuniversitäten zählen zu seinen Kunden. Ab Ende kommenden Jahres hat Bruker in Ettlingen seinen größten Standort.

Baden war immer von gewichtiger Bedeutung für die Bruker Corporation. Doch ab Ende kommenden Jahres, nach der Erweiterung, wird der Standort Ettlingen „der größte von Bruker weltweit sein. Und das mit Abstand“, sagt Marketingchef Thorsten Thiel.

Derzeit laufen die Innenausbauarbeiten am über 20 Millionen Euro teuren Bruker-Campus. Ist dieser fertig, sollen 400 Mitarbeiter umziehen, die bislang noch in Rheinstetten arbeiten. In Ettlingen werden dann 1.000 Mitarbeiter des US-Konzerns beschäftigt sein, davon allein rund 300 Wissenschaftler.

Bruker hat seinen Sitz in Billerica (US-Bundesstaat Massachusetts) – im Zusammenhang mit dem Gang an die Technologiebörse Nasdaq entschied sich der Konzern für die dortige Zentrale in den Vereinigten Staaten. Seine Wurzeln hat der Analysespezialist jedoch in Karlsruhe.