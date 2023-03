Unbekannte beschädigen mehrere Fahrzeuge in Ettlingen

Bisher Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Samstag um 13 Uhr und Dienstag um 5.45 Uhr mehrere Fahrzeuge in Ettlingen und Ettlingenweier beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, kann davon ausgegangen werden, dass ein oder mehrere Täter die Straftaten verübten.

Die Täter traten an mindestens drei Pkws und einem Roller die Außenspiegel ab und zerkratzten den Lack. Die bei den Taten entstandenen Schäden insgesamt müsse die Polizei noch ermitteln.

Wut unter Ettlinger Bürgern

Ein Ort des Vandalismus-Geschehens war die Straße Vordersteig im Ettlinger Vogelsang-Gebiet. Ein Betroffener klagt in einer Ettlingen-Gruppe im sozialen Netzwerk Facebook über die „sinnlose Zerstörungswut“. In der Nacht auf Dienstag seien in der Straße etliche Autos „auf dem Weg vom Bismarckturm in die Stadt runter beschädigt“ worden.

Am Auto seiner Frau sei die Motorhaube zerkratzt worden, was mit einem Foto dokumentiert ist. Am Wagen der Tochter sei der Außenspiegel abgetreten worden. Der Schaden wird durch den Mann auf 1.500 Euro geschätzt. Andere Facebook-Nutzer hinterlassen unmissverständliche Betitelungen der unbekannten Täter.

Beschädigt wurden auch Fahrzeuge in der Pforzheimer Straße und Albstraße in Ettlingen. In Ettlingenweier schlugen die Vandalen in der Straße Im Stöck zu, so die Polizei. Für diese ist nicht ausgeschlossen, dass ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.