Es kann nur besser werden. Nach fast zwei Jahren Corona-Pandemie mit starken Beschränkungen für Kultur und Sport hofft das Team um Ettlingens Kulturamtsleiter Christoph Bader auf Rückkehr zur Normalität 2022. Entsprechend haben die Verantwortlichen den städtischen Veranstaltungskalender gefüllt, der 2022 mit einigen publikumsträchtigen Events, Festen und Veranstaltungen in Ettlingen aufwartet.

„Vieles steht natürlich noch unter Vorbehalt“, dämpft Bader allzu hohe Erwartungen. Er ist zunächst einmal optimistisch, das „Kultur-live“-Programm, das bis ins Frühjahr hinein dauert, ohne Absagen fortsetzen zu können.

Zu den Highlights dort gehören die Swingnacht am 29. Januar ab 20 Uhr in der Stadthalle, bei der noch offen ist, „ob auch getanzt werden kann oder nicht“. Außerdem der Auftritt von Nightwash, die mit einer neuen Kult-Comedy-Show in Ettlingen am 24. März Station machen.

Vieles steht natürlich noch unter Vorbehalt. Christoph Bader, Leiter Kulturamt

Gleich an zwei Abend erleben Fans von „Hannes und der Bürgermeister“ die beiden Protagonisten Albin Braig und Karlheinz Hartmann in ihren Paraderollen. Am 25. Und 26. April heißt es in der Stadthalle „Herrgott, nu hilf mr halt nuff“. Auch dieses Gastspiel war eigentlich zu einem früheren Zeitpunkt geplant.

Watthaldenfestival 2022 wieder ohne Eintritt

Möglichst ohne Einschränkungen soll am 19. Juni das dann 28. Watthaldenfestival über die Bühne gehen. Im vorigen Jahr musste das Parkgelände eingezäunt werden, es waren gerade mal 750 Zuschauer zugelassen. Sieben Bands traten unter den schwierigen Bedingungen auf, es wurde Eintritt verlangt.

„Wir wollen in diesem Jahr zurück zu den Sympathiebuttons, die man freiwillig kaufen kann“, erteilt Bader kostenpflichtigen Tickets eine Absage. Am selben Tag plant das Ettlinger Museum mit dem Schlosserlebnistag, der erfahrungsgemäß ein anderes Publikum anzieht als das Musikspektakel an der frischen Luft.

Schlossfestspiele Ettlingen starten mit Wiederaufnahme von „Killerqueen“

Planmäßig Start für die Schlossfestspielsaison ist nach der Wiederaufnahme von „Killerqueen“ (3. Juni) der 12. Juni mit dem Stück „Ronja Räubertochter“ für Kinder; am 23. Juni hebt sich symbolisch der Vorhang im Schlosshof fürs Musical „7 1/2 Cent – The Pajama Game“, am 30. Juni für den Opern-Klassiker „Carmen“ und am 21. Juli dann für Bertolt Brechts „Die Dreigroschenoper“.

Gastgeber für das regionale Musikfestival, das 2019 auf Straßen und Plätzen der Innenstadt ein Riesenerfolg war, ist Ettlingen erneut am 3. Juli. Bader zufolge werden mehr als 70 Musik- und Gesangvereine sowie Chöre und Ensembles aus dem ganzen Pamina-Raum erwartet, die dann Bühnen im Freien und in Hallen bespielen.

Darauf, dass es wieder einen Live-Pianowettbewerb mit jungen Künstlern aus der ganzen Welt und nicht nur einen virtuellen Wettstreit wie 2020 am Klavier gibt, hofft Bader ganz fest. Der Termin ist vom 7. bis 14. August, Abschluss traditionell mit einem großen Preisträgerkonzert in der Stadthalle.

Auch das Marktfest samt Kunsthandwerkermarkt am letzten Augustwochenende ist gesetzt. In eine Kunstmeile verwandeln sollen sich Rosengarten und Schlossplatz am 10. und 11. September, hier werden neben Mitgliedern von Art Ettlingen Künstler von weiter her erwartet – insgesamt rund 50.

Ettlingens Partnerschaft mit Menfi wird 15 Jahre alt

Besonders freut sich der Kulturamtschef auf die sogenannte Italienische Woche, die vom 7. bis 16. Oktober südländisches Flair nach Ettlingen bringen soll.

Zum einen ist die Partnerschaft mit dem sizilianischen Menfi 15 Jahre alt, zum anderen plant die Stadt das Musical-Gastspiel „Azzuro“, italienische Filme im Kino „Kulisse“, Lesungen sowie eine italienische Nacht. Zeitgleich soll am Wochenende 14. bis 16. Oktober das 50-Jährige mit dem englischen Clevedon und die 30 Jahre alte Beziehungen zu Löbau in Sachsen gefeiert werden.

Und was läuft sportlich? Die Sportler-Ehrung hat Christoph Bader vorsorglich von Ende Januar auf Mitte März verschoben, damit sie in einem größeren Rahmen stattfinden kann.

Maibike mit Musik heißt es dann am 21. und 22. Mai im Horbachpark, und am 11. Juni treffen sich Weitspringer zur Vorbereitung auf die Deutsche Meisterschaft im Hans-Bretz-Stadion. Sport und Unterhaltung verbinden sich traditionell bei den Kinderfußballtagen in Zusammenarbeit mit verschiedenen Vereinen (8. bis 10. September) und dem Kinderfest am 18. September im Horbachpark.