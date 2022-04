Von 13 bis 18 Uhr bieten in der Innenstadt von Ettlingen zahlreiche Autohäuser, Geschäfte und Einzelhändler tolle Angebote und Aktionen.

Warme Sonnenstrahlen und Frühlingsluft wecken die Lebensgeister. Wer bekommt da nicht Lust auf einen entspannten und ausgedehnten Einkaufsbummel? Zum Beispiel in Ettlingen. Dort öffnen am 27. März beim Autosalon in der Innenstadt die lokalen Geschäfte und Einzelhändler zum Verkaufsoffenen Sonntag ihre Pforten.

Von 13 bis 18 Uhr können die Kunden hier die zahlreichen tollen Angebote entdecken und sich umfassend und freundlich beraten lassen. Ob Mode oder Schuhe, Betten und das passende Zubehör, Fotogeschäfte oder Autohäuser: Wer nach Ettlingen kommt, findet eine große Auswahl. Hier ist garantiert für jeden etwas dabei.

Diese Geschäft sind mit dabei:

Autohaus Müller GmbH

Leistungsübersicht: Honda-Vertragshändler, Honda-Werkstatt, Jazz, Hybrid, Civic, CRV, HRV, Gebrauchtwagen

Adresse: Im Katzentach 10, 76275 Ettlingen

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr und Sa. 9:00 – 13:00 Uhr

Mail: Info@hondamueller.de

Webseite: www.hondamueller.de

Autohaus Rödiger OHG

Betten Füger OHG

Leistungsübersicht: Breites Sortiment, Individuelle Produkte, Ausführliche Beratung, Aufbau & Montage durch geschultes Personal, Individueller Wunschtermin

Adresse: Leopoldstraße 41, 76275 Ettlingen

Mail: info@betten-fueger.de

Telefon: +49 (7243) 31398

Webseite: www.betten-fueger.de

Chriss by Rissel

Leistungsübersicht: Modische Schuhe für Damen & Herren, alles zu fairen Preisen, auf Wunsch persönliche Beratung, ungezwungene Wohlfühl-Atmosphäre in modernstem Ambiente

Adresse: Leopoldstraße 45, 76275 Ettlingen

Telefon: +49 (7243) 540580

Öffnungszeiten: Mo - Fr. 9:30 - 18:30 Uhr und Sa. 9:30 - 16:00 Uhr

Webseite: www.chriss.de

Foto Wirth digital e.K.

Stadtwerke Ettlingen GmbH

Leistungsübersicht: ökologische Strom- und Erdgasversorgung, Trinkwasserversorgung, regenerative Wärmeversorgung, Bäderbetriebe, Buhlsche Mühle und Serviceleistungen (u.a. Technische Dienstleistungen, E-Mobilität, Ladeinfrastruktur, PV-Stromerzeugung, Energiespeicherung, Meß- und Abrechnungsdienstleistungen für die Immobilien- und Wohnungswirtschaft)

Adresse: Hertzstraße 33, 76275 Ettlingen

Mail: info@sw-ettlingen.de

Telefon: +49 (7243) 10102

Webseite: www.sw-ettlingen.de

S & G Automobil AG