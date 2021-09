Verkaufsoffener Sonntag in Ettlingen: Das Leben kehrt zurück in die Stadt

Sie wollten mal wieder wohin, „was sehen“, einen Tapetenwechsel eben. Aus diesem Grund sind Waltraud Drexler und ihr Mann an diesem Sonntag aus Muggensturm nach Ettlingen gekommen – die geöffneten Geschäfte waren eher zweitrangig. Dennoch hat die 70-Jährige, wenn sie schon mal da ist, etwas gekauft.

So wie den Drexlers geht es vielen an diesem sonnigen Nachmittag in der Ettlinger Innenstadt, an dem nicht nur die Geschäfte außerplanmäßig geöffnet sind, sondern auch ein Programm für Kinder geboten wird.

Puppenspieler begeistert junges Publikum am neuen Markt