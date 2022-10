Es brummte in der Ettlinger Innenstadt – sowohl in den Läden am verkaufsoffenen Sonntag als auch auf dem großen Herbstmarkt mit 45 Ständen.

Kauf- und Konsumlaune in Ettlingen: der verkaufsoffene Sonntag gemeinsam mit dem großen Herbstmarkt zwischen Erwin-Vetter-Platz, Marktplatz und Schlossvorplatz hat die Erwartungen der Händler, der Gastronomie und der Marktbeschicker erfüllt. „Seit 13 Uhr ist bei uns die Bude voll“, sagt Sylvia Donath, Geschäftsführerin in der Buchhandlung Thalia.

Die ersten Wunschzettel für Weihnachten werden schon ausgefüllt. Sylvia Donath, Thalia-Buchhandlung

Es gehe eigentlich alles – von den Neuerscheinungen im Kontext der Frankfurter Buchmesse bis zu Adventskalendern. „Und die ersten Wunschzettel für Weihnachten werden auch schon ausgefüllt.“

In der Tat steigt die Besucherfrequenz in der Altstadt seit 11.30 Uhr langsam, aber kontinuierlich. Der Herbstmarkt mit mehr als 40 Ständen aller Art und Güte öffnet zu diesem Zeitpunkt und die ersten Gäste schauen sich zwischen Kürbissen, Marmeladen herbstlichen, Gestecken, Bürsten, Schmuck und wärmenden Schnäpsen um. Vor allem Familien mit Kindern tummeln sich bei dem Event.

Reger Betriebt bei v erkaufsoffenem Sonntag und Herbstmarkt

Viel los ist von Anfang an beim Hofladen Schleinkofer, der direkt am Schlosseingang steht. Käse und Wurstwaren gibt es dort, dazu bietet eine charmante Mitarbeiterin Versucherle auf einem Tablett an.

Auch am Stand, wo Apfelwaffeln gebacken und die verschiedensten Apfelsorten ausliegen, herrscht reger Betrieb. „Ich kann da einfach nicht widerstehen“, sagt Manuela Blank, die mit einer Freundin aus Rheinstetten gekommen ist. Shoppen will sie später auch noch, aber jetzt erst mal zum Markt.

„Der Herbstmarkt ist ein zusätzlicher Magnet in der Innenstadt“, meint Simone Durm, die mit den Umsätzen im Modegeschäft am Erwin-Vetter-Platz sehr zufrieden ist. Mäntel, Jacken, Kaschmirpullover – alles werde gut nachgefragt, „obwohl´s dafür eigentlich noch zu warm ist“.

Fellschuhe und Wollsocken gehen weg

Für die kalte Jahreszeit sorgen auch Kunden am Stand der Schäferei Matyas aus Hausen am Tann schon mal vor. Lammfelle, Fellschuhe, dazu dicke Socken und Wolldecken finden dort ihre Abnehmer.

Unterdessen bilden sich an den Bewirtungsständen die ersten Schlangen. Knusprige Langos in der Badener-Tor-Straße sind genauso begehrt wie in der Marktstraße die original Thüringer Bratwürste von Andreas Müller aus Waldbronn. Er ist ein alter Hase auf dem Herbstmarkt, hat 600 Paar Würste dabei und weiß: „Heute Abend bin ich ausverkauft.“

In Ettlingen läuft eigentlich immer was. Bernhard Wiedemer, Händler aus Appenweier

Über die Rückkehr von Leder Baltrock nach Ettlingen, und zwar ins sanierte Sparkassengebäude freut sich Larissa Reiter, die sich am Drehständer vor der Tür nach Taschen umschaut. „Ich finde es toll, dass er wieder da ist.“

Ganz in der Nähe der Sparkasse verkauft derweil Bernhard Wiedemer aus Appenweier alle möglichen Senfsorten und Meerrettich aus der Ortenau. Er geht jedes Jahr auf, wie er sagt, etwa zehn Märkte und meint: „In Ettlingen läuft eigentlich immer was.“

Herbstliche Outfits sind in Ettlingen gefragt

Dem kann Christine Schanze aus der Boutique Riedel und Schatz in der Leopoldstraße uneingeschränkt zustimmen. Herbstliche Outfits würden gerade so weggekauft, sie spüre nichts von Konsumflaute – „zum Glück, kann ich nur sagen“. Die Malscherin Sarah Essig hat dort gerade eine vegane Lederhose und ein Sweatshirt erstanden und strahlt: „Die zieh` ich gleich ins Büro an.“ Sie komme sehr gerne nach Ettlingen „wegen der Atmosphäre und der guten Beratung“.

Letztere ist am offenen Sonntag auch bei Foto Wirth gefragt. Ein Mitarbeiter von Fuji stellt dort neue Kameras vor, es werde nach Corona wieder mehr gereist und daher wieder mehr gekauft, freut sich Mitarbeiterin Jasmin Weik.

Und die Gastronomie? Hat ebenfalls keinen Grund zu klagen. In den Nachmittagsstunden ist – dank milden Wetters – in den Cafés und Lokalen im Zentrum fast jeder Platz besetzt, legen etliche Besucher ein Päuschen ein. Ein Drehorgelspieler unterhält beim Rathaus und auf dem Erwin-Vetter-Platz gibt`s Live-Musik.