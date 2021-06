Verkehrsunfall in Pfinztal

Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstag in Pfinztal ereignet. Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe mitteilte, flüchtete der mutmaßliche Unfallverursacher. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr eine 27 Jahre alte VW-Fahrerin auf der Wesebachstraße von Wöschbach kommend in Richtung Söllingen.

In einer dortigen Linkskurve und leichter Senke kam ihr mittig auf der Fahrbahn ein Pkw entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die 27-Jährige nach rechts aus und fuhr in der Folge über eine Ausweichstelle mit Split und kollidierte letztendlich mit einem Baum. Die 27-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Der mutmaßliche Unfallverursacher setzte jedoch seine Fahrt ungehindert fort. Zum Unfallzeitpunkt stand auf der Ausweichstelle ein roter Kleinwagen, besetzt mit zwei Frauen, welche sich kurz nach dem Unfall um das Wohlergehen der 27-Jährigen kümmerten, jedoch im Anschluss davonfuhren. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich vermutlich um einen weißen Kombi handeln.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach ist auf der Suche nach den zwei Frauen aus dem roten Kleinwagen oder weiteren Unfallzeugen die Angaben über das flüchtige Fahrzeug machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 49070 zu melden.