Verkehrsunfall mit schwerverletzter Radfahrerin in Ettlingen

Bei einer Kollision zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw ist es am Montag zu einer schwer verletzten Person gekommen.

Bei einem Verkehrsunfall am Montag, gegen 18.10 Uhr, hat sich eine 82-jährige Radfahrerin in Ettlingen schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau entlang der Zehntwiesenstraße in Ettlingen unterwegs, als sie von einer 80-jährigen Autofahrerin beim Rückwärtsfahren aus einem Parkplatz offenbar übersehen wurde.

Bei dem Zusammenstoß stürzte die Frau von ihrem Rad und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Die Autofahrerin muss nun mit einer Anzeige rechnen.