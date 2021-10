1.500 Euro Sachschaden

Verkehrsunfallflucht auf Ettlinger Parkplatz Am Lindschatten

Auf dem Parkplatz Am Lindschatten in Ettlingen hat ein bislang unbekannter Fahrer einen Schaden von 1.500 Euro an einem Ford Focus verursacht und Fahrerflucht begangen. Die Polizei bittet um Hinweise bei den Ermittlungen.